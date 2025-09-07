Львів розірве угоди з ФОП щодо ремонту двох будинків, пошкоджених російською атакою

Пошкоджені будинки після обстрілу в Львові

У Львові розірвуть угоди про ремонт двох постраждалих внаслідок російської атаки будинків, укладені з новоствореною компанією.

Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Так Москаленко відреагував на публікацію Lviv.media. Журналісти звернули увагу на те, що власницею компанії є 21-річна випускниця вишу, а компанія не має досвіду.

"Такі речі несумісні з питанням чесності й прозорості. Оперативно зібрав нараду, перевірив описану інформацію. Договір з цією компанією буде розірвано", – заявив перший заступник Садового.

За його словами, роботи виконає інша підрядна організація, яка має досвід і відповідні ресурси

"Проведемо службове розслідування і покараємо винних за прийняття шкідливого для міста рішення", - зазначив Москаленко.

Як пише LIGA.net, йдеться про два будинки на вул. Олени Степанівни, які постраждали внаслідок російської атаки 12 липня. 1 вересня Залізнична районна адміністрація уклала договори підряду на виведення з аварійного стану будинків №44 і №50 за 900 800 грн і 2,9 млн грн відповідно.

Обидва тендери, які передбачають ремонт покрівлі, заміну вікон та відновлення стін, виграла ФОП Стасів Божена Андріївна.

Журналісти встановили, що Божена Стасів цього року закінчила факультет міжнародних відносин Львівського університету ім. Івана Франка. Згідно з її публікаціями в соцмережах, дівчина займається SMM та таргетованою рекламою.

Божена Стасів зареєстрована як підприємиця 7 серпня 2025 року. Основний КВЕД ФОП – "Будівництво житлових і нежитлових будівель".

Матір Божени – Іванна Стасів – ремонтує сусідній будинок на вул. Олени Степанівни та будинок на вул. Щекавицькій, також пошкоджений через російську атаку.

ФОП Стасів Іванна Маркіянівна створили 10 років тому. Основним видом діяльності є бухгалтерський облік та аудит. Покрівельні роботи та інші роботи із завершення будівництва – додатковий вид діяльності.

