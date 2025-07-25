Львів спише частину трамваїв

З балансу ЛКП "Львівелектротранс" спишуть 15 старих трамваїв через непридатність для подальшого використання.

Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні Львівської міськради, пише ЦТС.

Зокрема, йдеться про 14 трамваїв марки Tatra KT4SU та один - Tatra KT4D.

В управлінні транспорту ЛМР зазначили, що придатні елементи вагонів будуть використані для ремонту діючого рухомого складу. Решта – продадуть на брухт через систему Prozorro, а отримані з продажу кошти використають на господарську діяльність", – говориться у повідомленні.

"Ці трамвайні вагони є в поганому стані, зокрема мають значну корозію та вже не експлуатуються. Тож вкладати великі кошти в їх капітальний ремонт недоцільно. Тим паче, що місто безкоштовно отримує трамваї з Європи, які є енергоощадними та мають кращу доступність для маломобільних людей", — пояснили в управлінні.

Водночас там наголосили, що вагони, які мають історичне значення для розвитку електротранспорту у Львові, зберігають: це п’ять тролейбусів, чотири трамваї, п’ять спецвагонів та спеціальна платформа з вишкою для огляду контактної мережі на базі двохвісного трамваю.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що виконком Львівської міської ради на засіданні 16 травня затвердив проєкт реконструкції вулиці Миколайчука з будівництвом трамвайної колії.

Французьке агентство розвитку (AFD) виділяє Львову 5 млн євро на реконструкцію частини вул. Миколайчука, біля центру UNBROKEN, та облаштування там основи для майбутньої трамвайної колії.

Також повідомлялося, що Хмельницький отримав ще п’ять нових низькопідлогових тролейбусів вітчизняного виробництва від заводу "Еталон", придбаних у співпраці з ЄБРР та європейськими партнерами.