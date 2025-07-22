Хмельницький отримав ще п’ять тролейбусів вітчизняного виробництва

Хмельницький отримав ще п’ять нових низькопідлогових тролейбусів вітчизняного виробництва від заводу "Еталон", придбаних у співпраці з ЄБРР та європейськими партнерами.

Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин, пише сайт ЦТС.

"Це 5 низькопідлогових тролейбусів з системами відеоспостереження в салоні і зовні; тепловою кнопкою на дверях; моніторами, якісною звуковою апаратурою (внутрішньою і зовнішньою), WIFI, USB-портами для заряджання гаджетів під час руху, системою кондиціонування і у кабіні водія, і у салоні", – зазначив міський голова.

Перша партія вже працює на маршрутах. Наступна партія з 10 тролейбусів очікується на День міста, що відзначається щорічно в останню суботу вересня, тобто 27 вересня. Остання партія планується в березні 2026 року.

Загалом проєкт передбачає придбання 44 нових тролейбусів, з них 10 - на автономному ходу до 20 км.

"З 1 вересня ми збільшимо кількість тролейбусів, що виходять у рейси. За попередні роки ми придбали вже 42 нових тролейбуси, 11 капітально відремонтували. Придбання ще 44 нових означатиме оновлення тролейбусного парку на більш ніж 90%", - підсумував Симчишин.

Нагадаємо:

У 2023 році Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредит у розмірі 10,6 млн євро хмельницькому "Електротрансу" на закупівлю нових тролейбусів та обладнання. У ЄБРР зазначали, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну місто зазнало значного припливу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що створило додаткове навантаження на міські служби.

Також повідомлялося, що на полях Міжнародної конференції з відновлення України URC2025 Україна та Європейський інвестбанк (ЄІБ) підписали фінансову угоду на 134 млн євро для відновлення транспортної інфраструктури.