Сміттєпереробний завод у Львові будуватиме рівненська компанія

У тендері на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові перемогла Рівненська будівельна компанія.

Про це пише zaxid.net.

Рівненська будівельна компанія виграла тендер на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові на вул. Пластовій. Про це свідчать дані системи Prozorro, де було оголошено конкурс, говориться у публікації.

Аукціон стартував 2 вересня 2026 року, участь у ньому взяв один учасник – ТОВ "Сі Ес Груп Монтаж" з власною пропозицією – 92 683 994 грн. При цьому очікувана вартість виконання робіт була 95 536 240 грн.

Всі роботи переможець тендеру має здійснити до 1 липня 2027 року. Наразі угоду між замовником – ЛКП "Зелене місто" та підрядником – компанією "Сі Ес Груп Монтаж" – не підписано.

ТОВ "Сі Ес Груп Монтаж" зареєстрували у 2013 році у Рівному. Компанія займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Власниками компанії є місцеві мешканці – Якимюк Олег та Струк Дмитро.

"Фірма регулярно бере участь у державних закупівлях. Серед найбільших замовників компанії – АТ "НАЕК "Енергоатом", – говориться у публікації.

Загальна сума договорів фірми у Prozorro перевищує 900 млн грн, зокрема за роботи з реконструкції та модернізації об'єктів енергетики.

Будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій у Львові розпочалося у вересні 2021 року. Вартість проєкту становить близько 35 млн євро. Його фінансують за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), міжнародних донорів та бюджету Львівської громади.

У квітні 2026 року через численні порушення та зриви термінів Львів розірвав контракт із польським підрядником – Control Process S.A, який будував сміттєпереробний завод, нагадує zaxid.net.

Нагадаємо:

Раніше Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" надіслало підряднику Control Process S.A. повідомлення про розірвання контракту на будівництво комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові.

Раніше комунальне підприємство "Зелене місто" Львівської міської ради уклало угоду з юридичною фірмою Mayer Brown International LLc (Велика Британія) про послуги з адвокатської діяльності на 20 тис євро, або 981 тис грн.

Львівські депутати зверталися до голови Ради міністрів Республіки Польща Дональда Туска через критичну ситуацію з будівництвом польською компанією сміттєпереробного заводу у Львові.