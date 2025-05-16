У Львові збудують нову трамвайну лінію

Виконком Львівської міської ради на засіданні 16 травня затвердив проєкт реконструкції вулиці Миколайчука з будівництвом трамвайної колії.

Про це повідомила пресслужба міськради.

У Львові реалізацію одного з наймасштабніших інфраструктурних проєктів планують розпочати у 2025 році.

"Це важливий проєкт для мешканців району вул. Миколайчука та всіх, хто користується послугами Першого медичного об’єднання Львова, зокрема пацієнтів центру реабілітації UNBROKEN. Адже трамвай зробить лікарню доступнішою для поранених", - розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За словами Олега Забарила, директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури, загальний проєкт реконструкції вулиці Миколайчука передбачає реконструкцію дороги протяжністю 2,6 км із прокладенням трамвайної колії, щоб з’єднати центральну частину Львова з Шевченківським районом, а саме з лікарнями.

Проєкт матиме кілька етапів. Його реалізують за підтримки уряду Франції. Визначення виконавця робіт відбуватиметься через міжнародний тендер.

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