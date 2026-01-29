"Лукойл" попередньо домовився про продаж зарубіжних активів компанії Carlyle

Російська нафтова компанія "Лукойл" досягла попередньої домовленості про продаж своїх зарубіжних активів з американською інвестиційною компанією Carlyle.

Про це пише російське видання The Insider.

Йдеться про продаж LUKOIL International GmbH (100% дочірнього товариства ПАТ "Лукойл", що володіє закордонними активами групи).

Угода не включає активи в Казахстані, вони залишаться у власності групи "Лукойл" і продовжать працювати в рамках відповідної ліцензії, зазначає видання, посилаючись на інформацію компанії.

"Як пишуть "Ведомости", укладення угоди можливе за умови виконання кількох умов. Необхідно отримати необхідні регуляторні узгодження, зокрема, дозвіл на угоду з Carlyle має надати Управління з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC)", – говориться у повідомленні.

Угода з Carlyle не є ексклюзивною, "Лукойл" продовжує переговори з іншими потенційними покупцями, говориться у повідомленні

У жовтні 2025 року США ввели санкції проти "Лукойлу" і шести його дочірніх компаній, нагадує The Insider.

Після цього компанія вирішила продати свої закордонні активи. 14 січня Мінфін США продовжив дію ліцензії на операції з продажу закордонних активів "Лукойлу" до 28 лютого.

Нагадаємо:

22 жовтня Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Компанія Gunvor хотіла, але не змогла купити закордонні активи "Лукойла": після того, як Мінфін США назвав компанію "кремлівською маріонеткою" і наголосив, що "ніколи" не схвалить угоду, компанія одразу відкликала свою пропозицію.

Американська компанія Exxon Mobil звернулася до міністерства нафти Іраку з пропозицією про купівлю контрольного пакета акцій російської компанії "Лукойл" у нафтовому родовищі Західна Курна-2.

Угорська компанія MOL повідомляла американським офіційним особам, що зацікавлена в покупці міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл".

Міністерство енергетики Казахстану подало заявку до США на придбання частки російської нафтопереробної компанії "Лукойл" в казахстанських енергетичних проєктах.