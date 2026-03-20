Майже 2 трильйони рублів: російський "Лукойл" оцінив збиток від втрати закордонних активів

Віктор Волокіта — 20 березня, 12:11
Майже 2 трильйони рублів: російський Лукойл оцінив збиток від втрати закордонних активів
Російський “Лукойл” оцінив збиток від втрати закордонних активів
Російський "Лукойл" повністю списав свою частку в Lukoil International GmbH — закордонному бізнесі групи. Збиток від знецінення активів компанія оцінила в 1,7 трлн руб (приблизно $19,8 млрд)

Про це пише російське видання "Комерсант" з посиланням на фінансову звітність "Лукойлу" за МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності) за 2025 рік.

Чистий збиток "Лукойлу" за 2025 рік, з урахуванням припинення діяльності частини активів, становив 1,06 трлн руб. проти 851,5 млрд руб. чистого прибутку роком раніше.

Нагадаємо:

У жовтні 2025 року США ввели санкції проти "Лукойлу", після чого російська компанія вирішила продати закордонні активи.

29 січня російська нафтова компанія "Лукойл" досягла попередньої домовленості про продаж своїх закордонних активів з американською інвестиційною компанією Carlyle.

Майже 2 трильйони рублів: російський "Лукойл" оцінив збиток від втрати закордонних активів
