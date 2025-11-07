Названа маріонеткою Кремля компанія передумала купувати активи "Лукойлу"

Швейцарський торговий дім Gunvor в четвер заявив, що відкликає свою пропозицію про покупку міжнародних активів найбільшої приватної нафтової компанії Росії після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У США компанію назвали маріонеткою Кремля.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна повинна закінчитися негайно. Поки продовжує безглузді вбивства, маріонетка Кремля, Gunvor, ніколи не отримає ліцензію на роботу і прибуток", – йдеться у повідомленні Мінфіну США.

"Заява Міністерства фінансів США є фундаментально дезінформативною і неправдивою. Тим часом Gunvor відкликає свою пропозицію щодо міжнародних активів Лукойлу", – заявив Politico речник компанії Gunvor Сет П'єтрас.

Ці різкі коментарі з'явилися після того, як минулого тижня "Лукойл" заявив, що прийняв пропозицію транснаціонального торгового дому про купівлю його міжнародного бізнесу після того, як Трамп оголосив про санкції проти енергетичної компанії. Лукойл заявив, що Міністерство фінансів США має схвалити угоду, перш ніж вона буде офіційно внесена до чорного списку 21 листопада.

У Європі "Лукойл" володіє двома нафтопереробними заводами в Болгарії та Румунії, 45-відсотковою часткою в голландському заводі з переробки палива і близько 2 000 автозаправних станцій.

Компанія Gunvor була заснована шведським мільярдером Торбйорном Торнквістом і Геннадієм Тимченком, одним з найближчих союзників Путіна, у 2000 році – і колись була найбільшим експортером московської нафти у світі.

У 2014 році, за кілька днів до того, як США наклали санкції на колишнього співвласника Gunvor після анексії Криму Росією, Тимченко продав свою 43,6-відсоткову частку в торговому домі.

"Gunvor є і завжди був відкритим і прозорим щодо своєї власності та бізнесу, і вже більше десяти років активно дистанціюється від російської торгівлі, продаючи свої російські активи, і публічно засуджує війну в Україні", – сказав П'єтрас.

"Ми вітаємо можливість виправити це очевидне непорозуміння", – додав він.

Зазначимо, у США запевнили, що президент слідкуватиме за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії, щоб змусити господаря Кремля сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду з Україною.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджені США санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл" на 56-57% вплинуть на нафтовий експорт РФ.