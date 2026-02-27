США пригальмували продаж активів "Лукойлу", щоб тиснути на РФ в переговорах

Сполучені Штати уповільнили продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.

Про це повідомили Reuters чотири джерела, обізнані з обговореннями.

Згідно з документом Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), з яким ознайомилося Reuters, у четвер відомство продовжить дедлайн із 28 лютого до 1 квітня для завершення угод.

За словами джерел, останніми тижнями представники урядів США, Росії та України не досягли прориву на переговорах у Женеві, Абу-Дабі та Маямі щодо мирної угоди для України.

За словами трьох джерел, які були поінформовані про зустрічі, у цих дискусіях також порушували питання американських санкцій проти найбільшого російського виробника нафти — державної "Роснєфті", а також проти другого за величиною виробника — "Лукойлу".

Наступний раунд переговорів між США, Росією та Україною запланований на березень.

OFAC уже тричі продовжував термін для потенційних покупців, які ведуть переговори з "Лукойлом" щодо активів, оцінених у 22 млрд доларів, відколи Вашингтон запровадив санкції проти двох російських нафтових компаній у жовтні.

Один американський посадовець заявив, що Мінфін продовжив дедлайн, щоб "сприяти триваючим переговорам з "Лукойлом" і досягти угоди, яка підтримує зусилля президента (Дональда) Трампа позбавити Росію доходів, необхідних для підтримки її воєнної машини, і досягти миру".

За словами посадовця, будь-яка угода має передбачати, що "Лукойл" не отримає жодної авансової вигоди, а всі кошти від продажу будуть розміщені на рахунку, де вони заморожені та перебуватимуть під юрисдикцією США.

Нагадаємо:

29 січня російська нафтова компанія "Лукойл" досягла попередньої домовленості про продаж своїх зарубіжних активів з американською інвестиційною компанією Carlyle.