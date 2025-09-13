Укріплення берега водосховища: БЕБ підозрює службовця у розкраданні 10 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області вважають, що службовець Регіонального офісу водних ресурсів причетний до розкрадань 10,5 млн грн бюджетних грошей.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що у Полтавській області укріплювали берегову лінію Кременчуцького водосховища в районі села Мозоліївка Глобинського району.

Виконуючи ці роботи, підрядник використав дешеві матеріали замість дорожчих, які передбачені проєктно-кошторисною документацією.

Авторським наглядом займався службовець Регіонального офісу водних ресурсів. У БЕБ вважають, що він не проконтролював обсяги та якість виконаних робіт, що призвело до понад 10 млн грн збитків бюджету.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Раніше у цьому кримінальному провадженні вже повідомили про підозру керівнику підрядної організації за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та інженеру технічного нагляду за пособництво у злочині (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки під час моніторингу публічних закупівель виявило порушення у тендері вартістю 49 млн грн.