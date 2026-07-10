Легалізація майна експосадовцем Київської митниці: слідство завершено

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними ЕП, ідеться про ексзаступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальського.

"Для легалізації коштів він у 2020-2021 роках інвестував понад $2 млн готівкою в будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту "Буковель" в селі Поляниця Івано-Франківської області", – зазначено у повідомленні.

Після введення об'єкта в експлуатацію підозрюваний користувався цим активом та одержував прибуток від його діяльності. Аби приховати це, майновий комплекс юридично оформили на близького родича.

Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об'єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.

Задокументовано, що протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.

Санкція статті Кримінального Кодексу, яку інкримінують підозрюваному, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

"На сьогодні детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Колишньому заступнику начальника Київської митниці повідомили про підозру: його викрили на легалізації понад двох мільйонів доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

У 2019 році детективи Національного антикорупційного бюро затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського. Справа, в рамках якої його затримали, пов'язана з "одним із найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

До того у листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.

Як повідомлялося раніше, НАБУ перевіряє походження коштів, за які суддівсько-прокурорської родини, яка придбала елітну нерухомість у Буковелі. Йдеться про заступника начальника Київської обласної прокуратури Ігоря Грабця та судді Господарського суду Київської області Світлани Грабець.