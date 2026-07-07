Правоохоронці завершили слідство щодо ексзаступника міністра розвитку

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі за підозрою ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України та директора державного підприємства.

Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

НАБУ не називає ім'я посадовця, але за даними ЕП, йдеться про ексзаступника міністра Василя Лозинського.

Улітку 2022 року уряд спрямував фінансування на придбання обладнання, що забезпечить населення резервними джерелами світла, тепла і водопостачання взимку в умовах руйнування критичної інфраструктури.

"Заступник міністра, діючи в інтересах конкретного постачальника, переконав заступника директора держпідприємства укласти угоду на поставку обладнання за ціною, що перевищувала ринкову на 30%", – зазначає НАБУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Лозинський отримав 400 тис доларів за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Кабмін своїм рішенням 22 січня 2023 року звільнив Василя Лозинського, якого затримало НАБУ через хабар у 400 тис доларів, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.