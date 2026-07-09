До суду передали справу "кримських авіаторів", які фінансували РФ

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо учасників групи, які мали пов'язаний бізнес в окупованому Криму, активи на понад 57 мільйонів гривень вже передали в АРМА.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Прокурори Черкаської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 8 учасників групи.

"Їх обвинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, організатор і семеро учасників групи були засновниками та керівниками пов'язаних між собою підприємств, зареєстрованих у тимчасово окупованому Криму.

Упродовж 2017–2022 років ці підприємства працювали на окупованій території та сплатили до бюджету рф понад 35,7 млн грн податків.

"Під час розслідування арештовано активи обвинувачених на понад 57,4 млн грн. Це майно вже передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів", – повідомили у прокуратурі.

Серед арештованого майна – шість повітряних суден (чотири гелікоптери Мі-2 та два Ан-2).

А також п'ять квартир, десять земельних ділянок, 59 транспортних засобів, понад 50 нежитлових приміщень загальною площею понад 43 тис. кв. м, корпоративні права 11 товариств і підприємств.

"Крім того, матеріали провадження направлено до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Управління СБУ в Черкаській області для вирішення питання щодо ініціювання санкцій стосовно учасників групи", – додали у прокуратурі.

Санкція статті, за якою дії обвинувачених кваліфіковано, передбачає від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за матеріалами ДБР в управління Нацагентства з виявлення активів (АРМА) передали чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Літальні апарати належали кримським підприємцям, яких викрили на фінансуванні збройної агресії РФ.