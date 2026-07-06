НАБУ та ФДМУ домоглися повернення державі будівлі в центрі Києва

Детективи НАБУ спільно з Фондом державного майна України повернули державі нерухомість державного підприємства МВС України "Інформ-Ресурси", яку незаконно продали у 2018 році.

Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

Північний апеляційний господарський суд, розглянувши матеріали, зібрані НАБУ, частково задовольнив позов Фонду державного майна України. Суд визнав недійсним договір купівлі-продажу між державним підприємством та приватною компанією і постановив повернути майно державі.

Йдеться про будівлі в центрі Києва загальною площею 3760,4 кв. м. За даними слідства, їхня ринкова вартість разом із правом користування земельною ділянкою площею 12 563,67 кв. м становить близько 187,5 млн грн.

За версією слідства, у серпні 2018 року директор державного підприємства продав ці будівлі приватній компанії за 16 млн грн, хоча їхня реальна вартість перевищувала 187 млн грн. При цьому нерухомість перебувала у податковій заставі й не могла бути продана до погашення податкового боргу.

Слідство також встановило, що посадовець використав підроблені документи та приховав від оцінювача інформацію про право користування земельною ділянкою, що дозволило суттєво занизити вартість майна.

Нагадаємо:

Раніше суд задовольнив апеляційну скаргу ФДМУ, скасувавши ухвалу про призначення судової експертизи у справі про банкрутство ВАТ "НДМО "Діалір", активами якого є недобудований комплекс клінічної лікарні у Києві.

На Херсонщині правоохоронці викрили схему штучного заниження вартості держпідприємства перед приватизацією: держава ризикувала втратити понад 42 мільйони гривень.