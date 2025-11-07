Дорога нерухомість у Буковелі: НАБУ перевіряє статки суддівсько-прокурорської родини

НАБУ перевіряє походження коштів, за які суддівсько-прокурорської родини, яка придбала елітну нерухомість у Буковелі. Йдеться про заступника начальника Київської обласної прокуратури Ігоря Грабця та судді Господарського суду Київської області Світлани Грабець.

Про це пише видання hromadske, яке раніше опублікувало розслідування щодо

"Після розслідування hromadske про майно родини заступника начальника Київської обласної прокуратури Ігоря Грабця та судді Господарського суду Київської області Світлани Грабець, Національне антикорупційне бюро проводить перевірку", – говориться у повідомленні.

"Станом на момент надходження звернення в Національному бюро здійснюється інформаційно-аналітична робота з метою перевірки інформації, викладеної у вказаному журналістському розслідуванні", — повідомили виданню у НАБУ.

"Там також додали, що надання решти запитуваної журналістами інформації не є можливим з огляду на ч. 1 ст. 222 Кримінально-процесуального кодексу України (відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим)", – повідомляє hromadske.

У розслідуванні, яке опублікувало hromadske, йшлося, зокрема, про те, що родина Грабців у 2023-му придбала нерухомість у Буковелі.

Ринкова вартість двох різних апартаментів у двох різних готельних комплексах — майже 550 тисяч доларів. Тобто понад 20 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі.

"Це мінімальна ціна цієї нерухомості. Питання про походження коштів на майно родина у своїх відповідях проігнорувала", – говориться у повідомленні.

Крім того, Ігор та Світлана Грабці у своїх майнових деклараціях вказують, що з грудня 2019-го користуються будинком площею 286 м², який належить батькові судді.

Також hromadske з'ясувало, що це будинок в елітному закритому котеджному містечку Riviera Zoloche під Києвом.

Нерухомість у цьому котеджному містечку батько судді придбав у травні 2019-го.

"Журналістам вдалося встановити, що на початку 2022-го, перед повномасштабним вторгненням, таке саме житло, але в сусідньому районі Zoloche, на сайті забудовника продавали за майже пів мільйона доларів. Це ціна без ремонту", – зазначає видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що згідно з розслідуванням розслідуванні hromadske, родина київських судді та прокурора придбала апартаменти у елітних готельних комплексах в Буковелі, ринкова вартість якої не збігається із задекларованими ними доходами.

Раніше прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи одного з керівників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області на суму понад 2,8 млн грн. Аналіз доходів та видатків посадовця, членів його сімʼї і родичів показав, що він не міг купити три машини за рахунок законних прибутків.

Також раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 матеріалів на понад 109 млн грн, за рішенням суду активи можуть бути стягнені на користь держави.