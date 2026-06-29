Хабар за "кришування" кол-центру: депутату Тищенку вручили підозру

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За даними ЕП, підозру отримав народний депутат Микола Тищенко.

У серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих "кол-центрів", попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів неправомірної вигоди, зазначає НАБУ.

"За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних "кол-центрів" в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав", – говориться у повідомленні.

Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною.

Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

Згодом депутат відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим, за даними слідства, умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості.

Нагадаємо:

Микола Тищенко є фігурантом справи про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО.

20 червня 2024 року у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Мазоху, коли той гуляв із дитиною. Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру Тищенку за фактом цих подій.

Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід Тищенку. За рішенням суду він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва.

12 листопада Київський апеляційний суд продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

23 грудня Тищенко, посилаючись на проблеми із серцем, не з'явився на судове засідання. Суд не продовжив запобіжний захід нардепу.

Зазначимо, що сьогодні правоохоронці затримали чинного народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних, який роками ігнорував судові засідання. У 2022 році нардепа затримували через отримання хабаря, також він отримав підозру за зловживання впливом.