Дрони атакували НПС та нафтохімічний комбінат у двох регіонах Росії: вирують пожежі

Пожежа на нафтоперекачувальній станції "Горький" у Нижньогородській області РФ.

Українська правда

Пожежі спалахнули на нафтоперекачувальній станції "Горький" у Нижньогородській області РФ та на нафтохімічному комбінаті в Самарській області РФ внаслідок дронових атак вночі 23 квітня.

Джерело: російський Telegram-канал Astra, губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев та пропагандистське агентство РИА Новости в Telegram

Деталі: Під ранок жителі міста Кстово повідомляли про вибухи та пожежу. За даними Astra, внаслідок атаки загорілася НПС "Горький" у селі Мешиха в Кстовському районі Нижньогородської області РФ.

НПС "Горький" – один із найбільших вузлів у структурі АТ "Транснефть-Верхня Волга", входить до системи магістральних нафтопроводів компанії.

Про атаку на Самарську область РФ повідомляв губернатор.

Пряма мова Федорищева: "Йде атака ворожих безпілотників на наш регіон. У Новокуйбишевську внаслідок атаки на промислові підприємства, за попередніми даними, є постраждалі".

Він також додав, що в Самарі та Новокуйбишевську заняття першої зміни у школах перенесли на другу зміну.

За даними Astra, під атакою був Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат – там вирує пожежа.

АТ "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія" – один із найбільших виробників продукції газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу на території Росії та Східної Європи. На підприємстві функціонують основні виробництва базової нафтохімії: скраплених вуглеводнів, МТАЕ та бензолу, виробництво фенолу, ацетону, альфаметилстиролу, олефінів.

Крім того, згідно з сайтом компанії, на ННК функціонує "таке, що не має аналогів у Росії та країнах СНД виробництво пара-трет-бутилфенолу, а також єдине в країні виробництво синтетичного етанолу".

Пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ повідомило, що засоби ППО за ніч нібито збили 154 українських безпілотники над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Курською, Нижньогородською, Ростовською, Самарською областями Росії, а також над тимчасово окупованим Кримом, Азовським і Чорним морями.