На Полтавщині дрон РФ влучив в об’єкт залізничної інфраструктури

Артур Крижний — 19 квітня, 12:45
Російські війська атакували об'єкт залізничної інфраструктури в Полтавському районі.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Ворог вчергове атакував Полтавський район. Зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури", - повідомив він.

За його словами, інформації про постраждалих наразі не надходило.

У ніч на 19 квітня російські загарбникик атакували 236 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 150 із них – "Шахеди".

