На Полтавщині дрон РФ влучив в об’єкт залізничної інфраструктури
Російські війська атакували об'єкт залізничної інфраструктури в Полтавському районі.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
"Ворог вчергове атакував Полтавський район. Зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури", - повідомив він.
За його словами, інформації про постраждалих наразі не надходило.
У ніч на 19 квітня російські загарбникик атакували 236 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 150 із них – "Шахеди".