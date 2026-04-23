Ворог пошкодив центр обслуговування клієнтів ДТЕК у Дніпрі: він тимчасово не працює

У Дніпрі в результаті ворожої дронової атаки 23 квітня під ударом опинився один із центрів обслуговування клієнтів ДТЕК.

Про це повідомили в компанії.

Пошкоджені офісні та адміністративні приміщення. Працівники не постраждали.

Зараз енергетики ліквідовують наслідки атаки. Тимчасово відділення не працює.

У ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро, у місті пошкоджена житлова забудова, виникли пожежі, 3 людей загинули, ще 10 – отримали поранення.