Ворог пошкодив центр обслуговування клієнтів ДТЕК у Дніпрі: він тимчасово не працює
У Дніпрі в результаті ворожої дронової атаки 23 квітня під ударом опинився один із центрів обслуговування клієнтів ДТЕК.
Про це повідомили в компанії.
Пошкоджені офісні та адміністративні приміщення. Працівники не постраждали.
Зараз енергетики ліквідовують наслідки атаки. Тимчасово відділення не працює.
Нагадаємо:
У ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро, у місті пошкоджена житлова забудова, виникли пожежі, 3 людей загинули, ще 10 – отримали поранення.