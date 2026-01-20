Кулеба повідомив, коли на лівому березі Києва відновлять водопостачання

На лівому березі Києва без води залишилося близько 3500 житлових будинків, правобережжя працює на зниженому тиску, але протягом дня очікується відновлення подачі води.

Про це інформує віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

"Ускладнена ситуація і з водопостачанням. Правобережжя Києва працює на зниженому тиску. Лівобережжя тимчасово без води – близько 3 500 житлових будинків. Очікуємо відновлення подачі протягом дня", – написав він у Телеграм.

Кулеба також зазначив, що 5635 будинків у Києві, які залишилися без опалення – це близько 46% житлового фонду столиці. 12 будинків не мають тепла ще з 9 січня – через прямі наслідки обстрілів, повідомив міністр.

"Для пришвидшення робіт залучено 40 аварійних бригад "Укрзалізниці" та 20 бригад з інших регіонів України, які цілодобово працюють разом із міськими службами", – розповів він.

Нагадаємо:

Через масовану російську атаку в Києві фіксують перебої зі світлом і водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.

Раніше повідомлялося, що 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишилися без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.

Після російського удару найскладніша ситуація зараз у Києві: значна кількість житлових будинків залишилася без опалення.

Після чергової атаки Росії на Київ енергетики вже відновили електрику у 162 тисячах домівок, але 173 тисячі родин тимчасово залишаються без світла.