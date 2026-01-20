У Києві енергетики повернули світло 162 тисячам осель

Після чергової атаки Росії на Київ енергетики вже відновили електрику у 162 тисячах домівок, але 173 тисячі родин тимчасово залишаються без світла.

Про це інформує ДТЕК.

"Внаслідок нічної атаки по енергообʼєктах столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян", – говориться у повідомленні.

Постачання електроенергії вже відновили у 162 тисячах домівок, ще 173 тисячі родин тимчасово без світла, повідомляє компанія у Телеграм.

"Працюємо безперервно, щоб заживити критичну інфраструктуру та повернути світло в домівки киян", – говориться у повідомленні.

У той же час ДТЕК нагадає, що в столиці тривають екстрені відключення. Графіки не діють.

Нагадаємо:

Через масовану російську атаку в Києві фіксують перебої зі світлом і водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.

Раніше повідомлялося, що 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишилися без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.

Після російського удару найскладніша ситуація зараз у Києві: значна кількість житлових будинків залишилася без опалення.