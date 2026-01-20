Зеленський розповів, де найскладніша ситуація в Україні після обстрілів РФ
Фото: Олександр Чекменьов
Після російського удару найбільш складна ситуація наразі в Києві: значна кількість житлових будинків залишилася без опалення.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, перші звіти про наслідки удару надходять також з Київщини, Вінницької, Дніпропетровської, Одеської, Запорізької, Полтавської та Сумської областей.
У всіх регіонах працюють ремонтні бригади, ДСНС та інші необхідні служби.
Нагадаємо:
Через масовану російську атаку у Києві фіксують перебої зі світлом та водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.
5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.