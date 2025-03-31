"Кришував чорний імпорт" електроніки: затримали очільника митного поста на Львівщині

Служба безпеки та Національна поліція затримали керівника митного поста на Львівщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, цей посадовець брав хабарі з імпортерів електронної техніки в Україну. За гроші він допомагав бізнесменам "обходити" процедури розмитнення і уникати відповідних платежів до держбюджету. Йдеться про чорний імпорт високовартісної цифрової техніки відомих брендів.

Як встановило розслідування, лише за один з випадків посадовець "пропустив" продукцію без сплати мита на понад 15 млн грн. За це попросив 23 тис. доларів.

Щоб оформити оборудку, чиновник вносив недостовірні відомості до системи митного оформлення.

Правоохоронці затримали митника після отримання ним всієї суми хабара. В його авто виявили готівку.

Наразі посадовець отримав підозру, йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки у Київській області за сприяння Київської митниці викрили схему ухилення від сплати 4,8 млн гривень митних платежів під час імпорту залізничних вагонів.