БЕБ викрило схему ухилення від сплати митних платежів при імпорті вагонів: фігуранта судитимуть

Бюро економічної безпеки у Київській області за сприяння Київської митниці викрили схему ухилення від сплати 4,8 млн гривень митних платежів під час імпорту залізничних вагонів.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що представники логістичної компанії ввезли на митну територію України в режимі "тимчасове ввезення" залізничні вагони. Надалі, не перевівши у митний режим "імпорту" та не сплативши у повному обсязі податок на додану вартість, передали ці вагони у платне користування приватним підприємствам.

Відтак приватна компанія не виконала зобов’язань щодо забезпечення сплати податків. Це завдало державному бюджету 4,8 млн грн збитків, зазначає слідство.

Службова особа товариства отримала підозру. Завдані збитки відшкодовано у повному обсязі.Справу скеровано до суду.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків одним з медичних центрів у Чернівцях. Завдані державі збитки 5 млн грн відшкодовано.