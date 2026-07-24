За добу Сили безпілотних систем вразили 19 енерговузлів

Протягом доби Сили безпілотних систем вразили 19 енерговузлів: 17 у Криму та два – на інших тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр).

За його даними, загальний рахунок протягом операції 1-24 липня склав 136 енергетичних цілей у таких містах, як Ялта, Феодосія, Євпаторія тощо.

Йдеться, зокрема, про електропідстанції у Гурзуфі, Феодосії, Олексіївці, Веселому, Євпаторії, Скворцово, Щебетівці, Судаку, Ялті. А також про електропідстанцію у Кременівці на Дружбі на Донеччині.

Нагадаємо:

Споживання електроенергії в Криму за перші 20 днів липня 2026 року впало на 42% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) 12-13 липня уразили енергоміст Кубань-Крим та 11 енерговузлів на тимчасово окупованих Росією територіях.