Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

За добу Сили безпілотних систем вразили 19 енерговузлів

Андрій Муравський — 24 липня, 16:10
За добу Сили безпілотних систем вразили 19 енерговузлів
Фейсбук Роберта Бровді

Протягом доби Сили безпілотних систем вразили 19 енерговузлів: 17 у Криму та два – на інших тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр).

За його даними, загальний рахунок протягом операції 1-24 липня склав 136 енергетичних цілей у таких містах, як Ялта, Феодосія, Євпаторія тощо.

Йдеться, зокрема, про електропідстанції у Гурзуфі, Феодосії, Олексіївці, Веселому, Євпаторії, Скворцово, Щебетівці, Судаку, Ялті. А також про електропідстанцію у Кременівці на Дружбі на Донеччині.

Нагадаємо:

Споживання електроенергії в Криму за перші 20 днів липня 2026 року впало на 42% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) 12-13 липня уразили енергоміст Кубань-Крим та 11 енерговузлів на тимчасово окупованих Росією територіях.

Крим ЗСУ війна

війна

За добу Сили безпілотних систем вразили 19 енерговузлів
Зеленський заявив, що Росія посилить тиск на морський зерновий коридор
Судна перестали заходити у порти України – Висоцький

Останні новини