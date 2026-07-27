У червні туристи скасували 30 тисяч путівок до Криму

У червні відбулося масове скасування бронювань через відмову від відпочинку в Криму – російські турфірми зафіксували 30 тисяч скасованих турів і повернули клієнтам близько 1,5 мільярда рублів.

Про це пише "Кримський вітер".

За даними Асоціації туроператорів Росії (АТОР), ця сума охоплює приблизно 30 тисяч скасованих турів, що становить близько 15% від загальної кількості туристів, які планували літній відпочинок на півострові, але відмовилися від поїздки. Туристи обрали інші місця для відпустки або зовсім відмовилися від відпочинку.

У одній з туристичних компаній уточнили, що близько 10% їхніх клієнтів повністю відмовилися від Криму. Інші 50% перебронювали свої тури на курорти, розташовані в Краснодарському краї та Абхазії. Приблизно 20% клієнтів вирішили зберегти кримські бронювання, але з перенесенням дат.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Крим випав з числа десяти найпопулярніших туристичних напрямків Росії: на півострові поглиблюється паливна криза, яка призводить до скасування готельних бронювань.

Як повідомлялося, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.

У середині липня повідомлялося, що в Криму ускладнюється ситуація з енергопостачанням через удари Сил оборони по об'єктах енергетики: регіони регулярно залишаються без світла, іноді на кілька днів, у більшості немає навіть графіків відключень.