Кредитор ініціює процедуру банкрутства Полтавського ГОКу Жеваго

Компанія Maxi Capital Group ініціює процедуру банкрутства Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (FPM), що входить до складу групи Ferrexpo.

Про це компанія повідомила у своєму зверненні до Лондонської фондової біржі, пише Delo.ua.

Як зазначено у повідомленні, 14 травня 2025 року Господарський суд Полтавської області прийняв до розгляду заяву ТОВ "Фінансова компанія Maxi Capital Group" про відкриття провадження у справі про банкрутство FPM.

За інформацією Ferrexpo, український юрисконсульт компанії вважає, що на підготовчому засіданні суд повинен врахувати наявність тривалого судового спору між Maxi Capital і FPM, остаточне рішення щодо якого ще не ухвалене Верховним Судом. Зокрема, 12 травня 2025 року він вирішив передати справу на розгляд колегії з дев’яти суддів, дата нового слухання наразі не визначена.

Позов Maxi Capital стосується боргу на суму 4,727 млрд грн, який компанія вимагає з FPM як поручителя за зобов’язаннями банку "Фінанси та Кредит", який перебуває в процесі ліквідації з 2015 року, після того як був визнаний неплатоспроможним.

26 січня 2024 року український апеляційний суд затвердив позов проти FPM. Однак 1 квітня 2024 року Верховний Суд зупинив виконання рішення апеляційної інстанції, що унеможливлює примусове стягнення до ухвалення остаточного вердикту, зазначає Delo.ua.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Печерський суд міста Києва передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) майно бізнесмена Костянтина Жеваго. Серед них – 49,5% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Майно було арештоване в межах розслідування ДБР за підозрою Жеваго та його спільників у розтраті $113 млн із банку "Фінанси та Кредит".

20 лютого ДБР повідомило, що активи і корпоративні права ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" планують стягнути в дохід держави через санкції проти Жеваго.

Раніше також повідомлялося, що Ferrexpo заявила про можливе скорочення діяльності через припинення відшкодування ПДВ. Компанія стверджує, що без відшкодування ПДВ змушена буде радикально скоротити масштаби своєї діяльності до лише 25% від повної виробничої потужності.