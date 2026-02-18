"Кредитні канікули" для захисників: Міноборони пояснило, хто саме має право на пільгу

Військовослужбовці можуть не сплачувати відсотки й штрафи за кредитами на час служби, але це не стосується кредитів на житло, машини та певне енергетичне обладнання, якщо відсотки за ним уже компенсуються державою.

Про це інформує Міністерство оборони України.

"На час проходження служби для багатьох захисників, а також їхніх дружин чи чоловіків діє звільнення від сплати відсотків та штрафів за кредитами. Це означає, що банки, фінансові установи не мають права нараховувати їм пеню, штрафні санкції чи проценти за користування позикою", – говориться у повідомленні.

"Проте варто пам'ятати, що це правило не поширюється на кредити, взяті для купівлі житла (зокрема й недобудов), автомобілів або певного енергетичного обладнання (фотоелектричні модулі, вітрові електроустановки з гібридними інверторами), якщо відсотки за ним уже компенсуються державою чи третіми особами", – зазначили у Міноборони.

Право на таку пільгу та умови її отримання залежать від виду військової служби.

Якщо людину призвали під час мобілізації або як резервіста, кредитні канікули починають діяти з першого дня призову і тривають аж до моменту звільнення. При цьому, для закону абсолютно не має значення, де саме ця особа несе службу – на лінії фронту чи в тиловій частині.

Для військовослужбовців за контрактом та тих, хто перебуває на інших видах служби, підхід інший. Тут ключовим є факт безпосередньої участі у захисті країни: чи то в часи АТО та ООС, чи під час повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року, пояснили у міністерстві.

Якщо особа брала участь у бойових діях або заходах з оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів.

"Це право активується з першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби під час дії особливого періоду. Наприклад, якщо ви виконували бойові завдання у 2015 році і продовжуєте служити зараз, пільга для вас залишається чинною", – говориться у повідомленні.

З іншого боку, якщо військовий-контрактник увесь час перебував у тилу і жодного разу не залучався до згаданих заходів оборони, скористатися цією пільгою він не зможе.

Також її дія не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу в лавах ЗСУ.

Щоб банк перестав нараховувати відсотки, військовослужбовцю або його дружині (чоловіку) необхідно надати кредитору пакет документів.

Для мобілізованих та резервістів: військовий квиток або посвідчення офіцера, довідка за формою 5 (про проходження служби), витяг із наказу про призначення (якщо у довідці ф.5 не вказано вид служби), свідоцтво про шлюб (якщо пільгу оформлює дружина/чоловік).

Для контрактників та інших категорій крім цих документів потрібен також документ, що підтверджує участь у бойових діях/заходах з оборони.

"Це може бути довідка за формою 12 (про участь у бойових діях) або довідки згідно з додатками 1, 4 або 6 до Порядку № 413 (ті, що видаються для отримання статусу УБД)", – говориться у повідомленні.

Усі ці документи оформлюються та видаються стройовою частиною за місцем служби.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк України та "Приватбанк" пояснили, як зараз врегульовується ситуація з кредитними зобов'язаннями для військовослужбовців, які через мобілізацію тимчасово не можуть здійснювати щомісячні платежі.

В Україні з 11 січня державна програма "єОселя" стала доступною для всіх військовослужбовців: як мобілізовані військові, як і контрактники, можуть оформлювати іпотеку під 3% річних.