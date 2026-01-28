"єОселя": почали видавати іпотеку під 3% для мобілізованих

В Україні з 11 січня державна програма "єОселя" стала доступною для всіх військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Тепер мобілізовані військові, як і контрактники, можуть оформлювати іпотеку під 3% річних. Банки оформлюють перші заявки

У міністерстві розповіли, що Петро Сидоришин, який був мобілізований у 2023 році, став одним з перших учасників програми за новими умовами. Разом з дружиною він уже отримав кредит і придбав житло у Рівному.

Як зазначила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, іпотеку оформили на 20 років. Щомісячний платіж становить близько 10 000 грн.

Загалом завдяки програмі "єОселя" вже 23 039 українських родин змогли придбати житло, серед яких 11 185 військовослужбовців. Загальна сума виданих пільгових іпотек перевищує 39,7 млрд грн.

У Мінекономіки нагадали, що пільговою ставкою у 3% також можуть скористатися представники сектору безпеки, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Для інших громадян без житла, а також ветеранів і внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%