Гетманцев виступив за експорт зброї: очікує правильне рішення Кабміну

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що для збільшення потенціалу оборонно-промислового комплексу України потрібне обґрунтоване і правильне рішення Кабміну щодо дозволу на експорт української зброї.

Про це він написав у Телеграм.

На його думку, таке урядове рішення значно підтримає вітчизняних виробників зброї.

"Переконаний в тому, що для підтримки цього локомотиву української економіки, яким є наш оборонно-промисловий комплекс, ми повинні створити спеціальний правовий та податковий режим, яким могли б користуватися наші оборонні підприємства.

Тому хочу анонсувати, що ми з командою зараз займаємося підготовкою низки нормативно-правових актів, які б змогли належним чином врегулювати такий режим", - зазначив Гетманцев.

Він нагадав, що виробництво товарів військового призначення за три роки війни в Україні збільшилося з 1 мільярду доларів у 2022 році до понад 9 мільярдів доларів у 2024 році.

Нагадаємо:

Як повідомляв Forbes Україна, уже 2025 року може запрацювати експорт для українських оборонних підприємств. Серед наявних варіантів - створення певного фонду для закупівлі зброї Збройним силам України, куди відправлятиметься частина зароблених виробниками коштів; обкладати експорт зброї додатковим митом.

Ексзаступник міністра економіки Ігор Фоменко заявив, що політичне рішення щодо цього механізму може бути ухвалено вже в травні. Президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак "перебувають у темі" з вересня 2024 року.