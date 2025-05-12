Україна та ЄС підписали меморандум про співробітництво у "оборонці"

Україна та Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

Свої підписи поставили міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та генеральний секретар Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) Ян Пі.

Підписання відбулося у понеділок в Брюсселі в рамках другого Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна.

Метою меморандуму є спільне просування спільних інтересів української промисловості та членів ASD. Сторони домовилися сприяти співпраці та партнерству між українськими оборонними компаніями та членами ASD, а також сприяти участі українських компаній у промислових консорціумах за відповідними програмами ЄС. До таких відносяться Європейський оборонний фонд або "Горизонт Європа".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що для збільшення потенціалу оборонно-промислового комплексу України потрібне обґрунтоване і правильне рішення Кабміну щодо дозволу на експорт української зброї.

На його думку, таке урядове рішення значно підтримає вітчизняних виробників зброї. І для підтримки цього локомотиву української економіки "ми повинні створити спеціальний правовий та податковий режим, яким могли б користуватися наші оборонні підприємства.

Також повідомлялося, що Європейський союз виділить додаткові 900 млн євро на закупівлю озброєння для України за рахунок непередбачених доходів від заморожених російських активів.

"Протягом наступних двох тижнів ми також витратимо додаткові 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано за рахунок надприбутків від заморожених російських активів", – сказав заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс.

Раніше Міністерство економіки повідомило, що Україна отримала черговий транш у розмірі 3,5 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility. Це перший транш фінансової підтримки, який Україна отримала у 2025 році.

Зазначається, що з отриманих 3,5 млрд євро: 3,1 млрд – пільгові кредити та 400 млн – грантові кошти. Їх спрямують на покриття державних видатків.

Також повідомлялося, що Данія виділить 6,7 млрд крон на підтримку України та розвиток української оборонної промисловості. Ці кошти будуть виділені в межах 25-го пакету військової допомоги.

Раніше повідомлялося, що за два місяці 2025 року Україна витратила 336,6 млрд грн із загального фонду держбюджету на безпеку та оборону. Це 62,5% усіх бюджетних видатків за цей період, які становили 538,2 млрд грн.