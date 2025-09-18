На запропоновані корупційні дії погоджується чверть українців – дослідження

Серед українців, які минулого року зіштовхнулися з корупцією, на корупційну дію погодилися близько чверті.

Такими є результати соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення TI Ukraine.

При чому відмовилися і повідомили про такий випадок 7% опитаних, зазначає громадська організація..

За даними дослідників, 45% українців переконані, що хабарі ніколи не можна виправдати. Ще 23% готові виправдати корупцію завжди або в більшості випадків.

Серед тих, хто допускає "побутову корупцію", прийнятними вважають хабарі за якісні послуги у медичних (53%) чи освітніх (35%) закладах.

"Примітно, що про можливість дати хабар для уникнення мобілізації згадали лише 15% українців, які допускають корупцію", – говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що більше половини українців вважає владу бездіяльною у подоланні корупції. 73% переконані, що подолати цю проблему можна лише завдяки системним реформам.

Корупцію в процесах відбудови дуже або скоріше розповсюдженою вважають 65% опитаних дослідницькою агенцією Info Sapiens українців, показало соціологічне дослідження, виконане на замовлення Transparency International Ukraine.