Європейський виробник вапна і будматеріалів хоче побудувати завод на Закарпатті

Велика європейська компанія Calmit GmbH, що спеціалізується на виробництві вапна та будівельних матеріалів, хоче побудувати завод у Закарпатській області.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА й ОВА Мирослав Білецький.

Цю тему обговорювали під час зустрічі з відповідальним представником компанії за впровадження проєкту в Україні Петером Ванішом.

Calmit GmbH має дочірні підприємства по всій Європі, а незабаром ще одне може побудувати у Батівській громаді на Закарпатті.

Білецький розповів, що представники компанії оглянули можливе місце під завод. Батьово відповідає вимогам замовників: близькість до кордону, можливість приєднатися до широкої і вузької колії та в перспективі налагодити логістику сировини та готової продукції.

Однак для запуску потрібно ще проаналізувати всі технічні умови, але вже йдуть переговори із засновниками компанії та її представниками в Україні.

"Найближчі кілька десятиліть будівельна галузь в Україні активно розвиватиметься, тому необхідна продукція буде затребувана на ринку", – зазначив Білецький.

Calmit – австрійський виробник вапна й будівельних матеріалів.

Нагадаємо:

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вважає, що в Україні зароджується новий промисловий регіон – у Закарпатській області, де відкриваються дуже багато підприємств і будується велика потужність генерації.