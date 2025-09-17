"Ковальська" програла АМКУ: Верховний суд залишив два заводи за ірландською CRH

Верховний суд залишив у силі рішення Антимонопольного комітету України щодо придбання компанією CRH двох заводів, яке намагалася оскаржити компанія "Ковальська".

Про це повідомляє пресслужба CRH.

"Антимонопольний комітет захистив своє рішення у Верховному суді щодо придбання "дочкою" ірландської компанії CRH двох українських заводів у італійської компанії Buzzi на суму €100 млн. Ця угода є найбільшою на ринку будівельних матеріалів України від початку повномасштабного вторгнення", – говориться у повідомленні.

АМКУ нагадує, що рік тому надав групі CRH – одному з найбільших виробників будівельних матеріалів у світі – дозвіл на купівлю двох цементних заводів. "Bолинь-Цемент" у Рівненській області та "Південь-Цемент" на Миколаївщині придбали у Buzzi через її дочірню компанію ПрАТ "Дікергофф цемент Україна".

"Протягом року АМКУ проводив детальне дослідження ринку у рамках оцінки угоди. У підсумку Антимонопольний комітет дав дозвіл на здійснення купівлі-продажу заводів, і погодив умови", – говориться у повідомленні.

"Сама угода відбулась у жовтні 2024 року. Відтоді CRH продовжує виконувати покладені на неї зобов’язання. Промислово-будівельна компанія "Ковальська", яка є найбільшим виробником бетону в Україні, оскаржувала угоду в судах двічі", – зазначають у комітеті.

"У першому позові проти АМКУ "Ковальська" вимагала визнати її третьою стороною з метою захисту своїх економічних інтересів. Тоді суд відмовив. У жовтні 2024 року "Ковальська" знову спробувала оскаржити угоду, вимагаючи скасувати дозвіл Антимонопольного комітету на купівлю-продаж заводів", – говориться у повідомленні.

Господарський суд Києва тоді задовольнив її позов, однак комітет подав апеляцію. У червні 2025 року апеляційний суд підтримав позицію АМКУ, визнавши встановлені ним умови для збереження конкуренції на ринку цементу достатніми.

"Ковальська" продовжила оскаржувати це рішення, подавши касацію. 11 вересня 2025 року Верховний суд виніс остаточний вердикт – залишив у силі рішення АМКУ", – інформує комітет.

CRH (Cement Roadstone Holding) – провідний виробник будівельних матеріалів у світі, найбільший гравець у Північній Америці та Європі. За 25 років в Україні CRH інвестувала в українські активи €600 млн, з них €180 млн – під час повномасштабного вторгнення. Група працює у 28 країнах, об’єднує понад 80 000 співробітників і входить до рейтингу Fortune Global 500. Акції компанії торгуються на Лондонській та Нью-Йоркській біржах, дохід за 2024 рік склав $35,6 млрд.

"Ковальська" – група українських компаній, яка працює у сфері будівельних матеріалів та девелопменту. Вони працюють в різних напрямах – від видобутку сировини (піску та щебню) та виготовлення будматеріалів (бетону, газобетону, сухих сумішей) до будівництва житла, а також комерційної та інфраструктурної нерухомості.

