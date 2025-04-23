В Одесі планують побудувати ТЕЦ за майже 4 мільярди

В Одесі планують побудувати теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на паливі, що виробляється з відходів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що місто вже виділило земельну ділянку площею 4 гектари, визначено відповідальне комунальне підприємство, підведено всі необхідні інженерні мережі, зокрема газопровід, а також узгоджено схему теплопостачання з Мінрозвитку.

Потужність нової ТЕЦ становитиме 12 МВт електроенергії та 40 МВт теплової енергії. Загальна вартість проєкту оцінюється в 106 мільйонів доларів США (приблизно 3,9 млрд грн за поточним курсом), а термін окупності — 6,5 років.

В Мінрозвитку повідомили, що українська сторона у співпраці з корейською вже розпочала підготовку Концептуального документа проєкту (PCP), що відповідно до процедур має бути офіційно переданий урядом України.

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