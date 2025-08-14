Концесіонер має намір відновити роботу порту "Ольвія"

Міністерство розвитку громад та територій України, ТОВ "Кютерміналз Ольвія" та катарська компанія QTerminals підписали Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння.

Про це повідомляє Мінрозвитку.

У ньому йдеться про відновлення концесійного проєкту у спеціалізованому морському порту "Ольвія" в Миколаївській області.

20 серпня 2020 року порт "Ольвія" передали в управління ТОВ "Кютерміналз Ольвія" (створеній катарською компанією QTerminals) на 35 роківі. "Кютерміналз Ольвія" має вкладати гроші в розвиток порту й міста Миколаїв, зберігати робочі місця для працівників порту та сплачувати гроші державі за користування портом.

Проте, проєкт наразі призупинено через повномасштабне вторгнення Росії, нагадує міністерство.

"Із жовтня 2025 року набирає чинності Закон України "Про публічно-приватне партнерство" №4510-ІХ. Він зокрема дозволить змінювати умови концесійного договору через форс-мажорні обставини. Завдяки цьому, сторони зможуть за потреби тимчасово призупинити дію концесії, змінити фінансові умови, вирішити соціальні питання, пов'язані з працівниками підприємства", – говориться у повідомленні.

Відтак, держава та компанія-концесіонер підписали меморандум, який підтверджує їхні спільні наміри відновити роботу порту "Ольвія". Документ підписали заступник Міністра розвитку громад і територій України Андрій Кашуба, директор ТОВ "Кютерміналз Ольвія" Руслан Олейник та в.о. головного виконавчого директора QTerminals Чарльз Мібі. До зустрічі долучилася перша заступниця Міністра розвитку громад і територій України Альона Шкрум.

Катар є міжнародним партнером України, і відновлення цього інвестиційного проєкту слугує потужним сигналом для міжнародної спільноти про нашу стійкість та готовність до відбудови навіть в умовах воєнних дій, зазначають у міністерстві.

Закон України "Про публічно-приватне партнерство" №4510-IX від 19 червня 2025 року передбачає удосконалення процедур підготовки та реалізації проєктів державно-приватного партнерства та спрямований на залучення для відновлення України, зокрема для об'єктів критичної інфраструктури, економіки та соціальної сфери.

Нагадаємо:

20 серпня 2020 року в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

Згодом повідомлялося, що майно порту "Ольвія" 1 грудня 2021 року передали в концесію катарській QTerminals Olvia, інвестиції оцінюють у 3,4 млрд грн.

Як повідомлялося, що Миколаївська область втрачає ринки через непрацюючі порти. "Через непрацюючі порти у Миколаєві бізнес вибудовує нові ланцюжки збуту продукції через інші регіони – Ізмаїл і так далі, а ми втрачаємо ринки", – зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Раніше заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков пояснив, що Херсонський морський торговельний порт зможе відновити роботу тільки після деокупації лівого берега Херсонської області та припинення обстрілів Херсона.

Також повідомлялося, що Україна на інвестиційній конференції у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ - одного з найбільш стратегічних морських хабів країни.