Концессионер намерен возобновить работу порта "Ольвия"

Министерство развития общин и территорий Украины, ООО "Кютерминалз Ольвия" и катарская компания QTerminals подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

Об этом сообщает Минразвития.

В нем говорится о возобновлении концессионного проекта в специализированном морском порту "Ольвия" в Николаевской области.

20 августа 2020 года порт "Ольвия" передали в управление ООО "Кютерминалз Ольвия" (созданной катарской компанией QTerminals) на 35 лет. "Кютерминалз Ольвия" должна вкладывать деньги в развитие порта и города Николаев, сохранять рабочие места для работников порта и платить деньги государству за пользование портом.

Однако, проект пока приостановлен из-за полномасштабного вторжения России, напоминает министерство.

"С октября 2025 года вступает в силу Закон Украины "О публично-частном партнерстве" №4510-ІХ. Он в частности позволит изменять условия концессионного договора из-за форс-мажорных обстоятельств. Благодаря этому, стороны смогут при необходимости временно приостановить действие концессии, изменить финансовые условия, решить социальные вопросы, связанные с работниками предприятия", - говорится в сообщении.

Следовательно, государство и компания-концессионер подписали меморандум, который подтверждает их общие намерения возобновить работу порта "Ольвия". Документ подписали заместитель Министра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба, директор ООО "Кютерминалз Ольвия" Руслан Олейник и и.о. главного исполнительного директора QTerminals Чарльз Миби. Ко встрече присоединилась первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум.

Катар является международным партнером Украины, и восстановление этого инвестиционного проекта служит мощным сигналом для международного сообщества о нашей устойчивости и готовности к восстановлению даже в условиях военных действий, отмечают в министерстве.

Закон Украины "О публично-частном партнерстве" №4510-IX от 19 июня 2025 года предусматривает совершенствование процедур подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства и направлен на привлечение для восстановления Украины, в частности для объектов критической инфраструктуры, экономики и социальной сферы.

Напомним:

20 августа 2020 года в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве. Всего за 35 лет концессии будет привлечено до 17,3 млрд грн инвестиций.

Впоследствии сообщалось, что имущество порта "Ольвия" 1 декабря 2021 года передали в концессию катарской QTerminals Olvia, инвестиции оценивают в 3,4 млрд грн.

Как сообщалось, что Николаевская область теряет рынки из-за неработающих портов. "Из-за неработающих портов в Николаеве бизнес выстраивает новые цепочки сбыта продукции через другие регионы - Измаил и так далее, а мы теряем рынки", - отметил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков пояснил, что Херсонский морской торговый порт сможет возобновить работу только после деоккупации левого берега Херсонской области и прекращения обстрелов Херсона.

Также сообщалось, что Украина на инвестиционной конференции в Варшаве представила проект концессии порта Черноморск - одного из самых стратегических морских хабов страны.