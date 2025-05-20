Компроміси в угодах з ЄС та США свідчить про послаблення позицій Британії – The New York Times

Обмежений обсяг та часом скупі умови угод, які Великобританія уклала із США та Євросоюзом, свідчать про послаблення позицій Британії в епоху пост-брексіту.

Про це пише The New York Times.

Обидві угоди вимагали болісних поступок, і британський уряд змушений був зробити їх.

"Завдяки угодам, укладеним одна за одною з Європейським Союзом та Сполученими Штатами, Британія продемонструвала, що їй не потрібно обирати між своїми двома найбільшими, взаємно антагоністичними торговими партнерами. Але обмежений обсяг та іноді скупі умови цих угод свідчать про зменшену позицію Британії в постбрекcітну еру. Британія опинилася втиснутою між конфліктуючими важковаговиками", – говориться у статті.

У той же час, це не означає, що два угоди прем'єр-міністра Кіра Стермера, а також третя з Індією, не є доказом переговорної спритності, зазначає NYT.

"Його угода з президентом Трампом була першою, яку містер Трамп уклав з будь-якою країною після введення загальних тарифів для десятків торгових партнерів. Угода з ЄС є першою значною новою угодою між Великобританією та ЄС з моменту укладення торгової угоди, яка поховала Брексіт у 2020 році", – говориться у статті.

Кожна угода має свої переваги, але Великобританія стикається з "набагато більш обмеженим вибором", констатує NYT.

Щоб укласти угоду з ЄС, Стармер дозволив європейським траулерам ловити рибу у британських територіальних водах в обмін на зменшення торговельних бар'єрів для британських продуктів харчування. А щоб отримати часткове пом'якшення американських тарифів на британські автомобілі, Британія надала більший доступ до американської яловичини, етанолу та сільськогосподарських продуктів, нагадує видання.

"Такі компроміси відображають гнітючу реальність Британії як середньої економіки, яка функціонує у світі трьох гігантських торгових блоків: Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Китаю", – запевняє NYT.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Великобританія і ЄС вирішили підписати історичне перезавантаження відносин після Brexit. Британія погодилася залишити свої рибальські угіддя відкритими для риболовецького флоту ЄС ще на 12 років.

Ця поступка відкрила шлях до широкомасштабної угоди, яка буде оприлюднена на саміті в Лондоні, пише видання. До домовленостей входитиме пакт про безпеку і оборону та усунення значної кількості бюрократичних бар'єрів для експорту британської сільськогосподарської продукції до ЄС.

Як зазначає FT, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер домігся пом’якшень у сфері ветеринарного контролю. Це дозволить впорядкувати експорт британської сільськогосподарської та рибної продукції на найбільший ринок країни без жодних часових обмежень.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати й Велика Британія оголошують про угоду щодо зниження мит на низку товарів. І це перша подібна домовленість після того, як президент Дональд Трамп запровадив жорсткі мита проти торговельних партнерів по всьому світу.

Також повідомлялося, що Велика Британія та Індія уклали торговельну угоду з Індією. Вона стала найбільшою двосторонньою торговельною домовленістю країни з моменту виходу з ЄС у 2020 році. Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер зазначив, що угода сприятиме економічному зростанню і буде вигідною як для бізнесу, так і для громадян. У 2024 році обсяг торгівлі між країнами досяг £42,6 млрд, а уряд прогнозує його зростання на £25,5 млрд щорічно до 2040 року.