Британці ухвалили новий пакет санкцій проти Росії: хто потрапив до нього

Велика Британія оновила санкційні списки проти Росії, додавши 19 нових позицій, серед яких "дочка" компанії "Новатек", банки й танкери.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Нові обмеження спрямовані проти банківського сектора РФ, а також компаній, які постачають товари подвійного призначення та обладнання для оборонної й енергетичної галузей.

Санкційний список поповнився танкерами так званого "тіньового флоту", що перевозить російську нафту і зріджений природний газ.

До списку внесли шість банків: Озон Банк, Росексімбанк, Центр-інвест, Реаліст Банк, банк "Ставр", ТелеПорт Банк. З цими фінансовими установами заборонено встановлювати кореспондентські відносини, обробка їхніх платежів також забороняється, а активи підлягають заморожуванню.

Під санкції потрапило шість компаній зі стратегічних галузей Росії, у тому числі – через причетність до дестабілізації України. Ідеться про "Північний інжиніринг" (дочірня компанія "Новатеку" зі сфери суднобудування), "Металкомплект", "Ніком", "Промсиз" і "Технолюкс".

До санкційного списку потрапив Олександр Жданов, власник компанії "Сильтрон", яка працює в хімічному секторі РФ, його активи заблокують.

Також у списку індійська Frion Ship Management, санкції на яку наклали через продаж Росії танкера Arctic Express.Під санкціями опинилися шість суден – нафтові танкери Perseas, Torvian, Asteras, Visund, Zenturo та газовоз Arctic Express.

Підсанкційним суднам заборонено заходити в порти Великої Британії, їм не надаватимуть технічну допомогу, заборонено фінансування і надання посередницьких послуг.

Нагадаємо:

Євросоюз затвердив механізм, що дозволяє країнам-членам конфіскувати та продавати російську нафту та зерно з суден так званого "тіньового флоту" Росії, ці кошти не підлягають передачі російським фізичним або юридичним особам.

Раніше повідомлялося, що нафтопереробний завод у грузинському Кулеві потрапив до 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії – ЄС вводить проти грузинського заводу заборону на транзакції, вона набуде чинності через шість місяців.

Грецькій судноплавній компанії Dynagas буде дозволено продовжувати перевезення російського скрапленого природного газу в рамках компромісу з іншими столицями країн ЄС щодо введення нових санкцій проти Москви.

У червні британські військові перехопили танкер "тіньового флоту" Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш.