Компания Шкиля получит миллиард на достройку Подольского моста

Компания "Автострада", принадлежащая Максиму Шкилю получит 1,18 млрд грн на достройку Подольского моста, соединяющего правый и левый берег Киева.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

"Автострада" стала единственным участником аукциона с предложенной суммой в 1,18 миллиарда гривен.

Среди задач для строительства отмечают, в частности, установление шумозащитных экранов, освещения, светофоров, трансформаторов.

Компания строит Подольский мост с 2023 года, заменив подрядчика ООО "Эко-строй-трейд", бенефициарами которого были Денис Комарницкий и Вадим Столар. В 2023 году "Автострада" подхватила объект на условиях субподряда с прямым финансированием из городского бюджета.

В декабре 2023 года строители "вывели" Подольский мост на Русановские сады.

В своем заявлении "Автострада" отметила, что ранее достраивала Дарницкий мост и перестраивала мост, соединяющий Чернигов с Киевом.

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Поезд дальше не едет. Почему не строят метро на Виноградарь?

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Напомним:

В 2023 году "Киевский метрополитен" разорвал договор с компанией "Киевметрострой" на строительство ветки метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства.

После этого генподрядчиком стала компания "Автострада" Максима Шкиля.