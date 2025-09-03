Компанія Fire Point вироблятиме ракетне паливо в Данії

Компанія FPRT, заснована українською компанією Fire Point, з 1 грудня запустить виробництво твердого ракетного палива в Данії.

Про це пише Liga.net.

За даними Danmarks Radio, завод розмістять поряд з авіабазою Скридструп, де дислокуються винищувачі Королівських військово-повітряних сил F-35.

FPRT заснована компанією Fire Point, яка розробила українську крилату ракету "Фламінго", говориться у повідомленні.

"Для "Фламінго" використовується саме тверде ракетне паливо, яке швидко спалахує та забезпечує потужне, стабільне горіння. На відміну від рідкого палива, його не потрібно заправляти безпосередньо перед запуском. Крім того, воно простіше у використанні та зберіганні", – йдеться у повідомленні.

Danmarks Radio звернуло увагу, що FPRT вже отримала данський номер CVR (реєстрацію в країні). Також створено вебсайт, на якому компанія повідомляє про масштабний проєкт, спрямований на створення сучасних виробничих потужностей у Военсі.

Відповідно до інформації на сайті, компанія спеціалізується на розробці та виробництві компонентів ракетних двигунів, а кваліфікаційні та експлуатаційні випробування проводяться на наших спеціалізованих об'єктах за межами заводу..

Нагадаємо:

Раніше сайт Kyiv Independent повідомив, що Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point. За даними видання, детективи перевіряють, чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих або кількість дронів, які постачалися для Міноборони.

Згодом Національне антикорупційне бюро України заявило, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо ракети "Фламінго", яку виробляє компанія Fire Point. "У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго", – говориться у повідомленні.

Компанія Fire Point вимагає від Kyiv Independent спростувати інформацію про розслідування НАБУ щодо діяльності компанії і обіцяє подати заяву до СБУ про посібництво Росії, повідомила головна редакторка "Kyiv Independent" Ольга Руденко.

30 серпня 2025 року українські Сили оборони завдали ракетного удару по російському об'єкту ФСБ поблизу Армянська в окупованому Криму. Видання "Мілітарний" у військових колах з'ясувало, що об’єкт було уражено крилатими ракетами "Фламінго".

"Фламінго" зараз виготовляють приблизно по одній щодня. До жовтня цей показник планують збільшити до семи ракет в день. За словами президента Зеленського, випробування цієї ракети завершено успішно і її серійне виробництво стартує на початку наступного року.