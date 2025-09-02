Kyiv Independent заявляє про тиск з боку компанії Fire Point після розслідування

Компанія Fire Point вимагає від Kyiv Independent спростувати інформацію про розслідування НАБУ щодо діяльності компанії і обіцяє подати заяву до СБУ про посібництво Росії.

Про це повідомляє головна редакторка "Kyiv Independent" Ольга Руденко.

"Вчора отримали лист від керівника компанії Єгора Скалиги з вимогою спростування матеріалу про те, що НАБУ веде розслідування щодо діяльності компанії. За інформацією наших джерел, в рамках цього розслідування в тому числі перевіряється можливість того, що компанія завищувала ціни на дрони, які постачала державі, а також версія про зв’язок компанії з Тимуром Міндічем — бізнесменом, близьким до президента", – написала вона у Facebook.

"Причин для спростування в листі немає. В якості головного аргументу надано лист з НАБУ, який жодним чином не спростовує факти, вказані в нашій статті", – стверджує Руденко.

"Лист говорить про наявність розслідування, але не каже, чи фігурує в ньому компанія Fire Point, посилаючись на таємницю слідства. Все. Жодного спростування не було", – пояснює головна редакторка сайту.

"Публічна заява НАБУ про те, що "не ведеться розслідування по ракеті Фламінго" не є спростуванням, бо ніхто про розслідування ракети не писав — та й як взагалі можна розслідувати ракету? Ми що, робимо настільки прекрасні ракети, що вони стають правовими суб’єктами?", – додає вона.

"Керівник Fire Point поінформував нас, редакцію, що подасть заяву до СБУ про вчинення нами злочину. По статтям про державну зраду і пособництво державі-агресору. Бо наш матеріал, за його оцінкою, "спрямований невідомими замовниками" і "покликаний зірвати ракетну програму України", – зазначає Руденко.

"Цю погрозу я вважаю нічим іншим, як спробою тиску на редакцію — при чому з метою не лише налякати нас, але й інших журналістів, які можуть зацікавитись діяльністю компанії. І враховуючи те, з ким може бути пов’язана ця компанія, і як ці зв’язки можуть вплинути на готовність СБУ почати таке розслідування, я роблю цю погрозу публічною", – написала редакторка Kyiv Independent.

Нагадаємо:

Раніше сайт Kyiv Independent повідомив, що Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point.

За даними видання, детективи перевіряють, чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих або кількість дронів, які постачалися для Міноборони. Окремо розслідується можливий зв’язок компанії з Тимуром Міндічем, співвласником студії "Квартал 95", створеної Володимиром Зеленським.

Згодом Національне антикорупційне бюро України заявило, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо ракети "Фламінго", яку виробляє компанія Fire Point.

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго", – говориться у повідомленні.

30 серпня 2025 року українські Сили оборони завдали ракетного удару по російському об'єкту ФСБ поблизу Армянська в окупованому Криму. Видання "Мілітарний" у військових колах з'ясувало, що об’єкт було уражено крилатими ракетами "Фламінго".

"Фламінго" зараз виготовляють приблизно по одній щодня. До жовтня цей показник планують збільшити до семи ракет в день. За словами президента Зеленського, випробування цієї ракети завершено успішно і її серійне виробництво стартує на початку наступного року.