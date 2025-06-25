Компанії Boeing пригадали минулорічний інцидент

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розкритикувала компанію Boeing під час слухань щодо минулорічного інциденту з вильотом дверної заглушки під час рейсу авіакомпанії Alaska Airlines.

Про це пише CNN.

Вину за цей інцидент несуть як виробник літаків Boeing і його постачальник Spirit Aerosystems, так і Федеральне управління цивільної авіації, заявила на слуханнях голова NTSB Дженніфер Гоменді.

Цей випадок трапився у січні 2024 року, коли після вильоту літака з Портленда, штат Орегон, дверна заглушка вилетіла з бокової частини літака. На щастя, ніхто з пасажирів рейсу не отримав серйозних травм, від розгерметизації постраждали лише одяг і телефони. Але політ який міг би легко перетворитися на трагедію, зазначає видання.

Попередні висновки NTSB вже показали, що чотири болти, які повинні були утримувати заглушку дверей, були відсутні, коли літак доставили Alaska Air в жовтні 2023 року. NTSB переконана, що подібні аварії трапляється "лише тоді, коли є численні системні збої".

"У вівторок було запропоновано 19 рекомендацій з безпеки – десять для FAA і дев'ять для Boeing. Деякі з них збігаються з рекомендаціями, які Офіс генерального інспектора сформулював за результатами аудиту 2024 року, для багатьох з яких встановлені терміни виконання", – говориться у публікації.

Повний остаточний звіт NTSB щодо інциденту з Alaska Air буде доступний за кілька тижнів, говориться у публікації.

Ймовірною причиною відриву заглушки дверей NTSB називає "нездатність компанії Boeing Commercial Airplanes забезпечити належну підготовку, керівництво та нагляд". Іншим фактором, на думку NTSB, була "неефективна діяльність FAA з нагляду за дотриманням вимог і планування аудиту".

"Компанія Boeing повідомила слідчим, що не було жодних внутрішніх документів, які б свідчили про те, що дверна заглушка була знята, а потім встановлена на місце без болтів, тому працівники, які переміщували літак вздовж виробничої лінії, не знали, що болти потрібно було прикрутити знову", – пише CNN.

Співробітники Boeing заявили в інтерв'ю слідчим, що вони відчували тиск, який змушував їх працювати занадто швидко, що ускладнювало уникнення помилок, зазначає видання.

Після минулорічного інциденту компанія Boeing змінила генерального директора, і NTSB зазначає, що з того часу було зроблено багато роботи. Boeing, і Spirit AeroSystems впровадили нові системи контролю якості. Але від виробників FAA вимагають зробити ще більше для підвищення безпеки.

Слухання NTSB відбуваються у важкий час для компанії Boeing, яка зараз є частиною розслідування катастрофи 787 Dreamliner, що сталася цього місяця з літаком авіакомпанії Air India, пише CNN.

"Хоча поки що немає жодних ознак того, що у катострофі 11-річного літака винен саме Boeing, довіра до Boeing може ще більше постраждати, якщо буде встановлено, що компанія хоча б частково винна у ній", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в аеропорту західного міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак Boeing 787, який мав летіти до Лондона.

Індійський авіаційний регулятор проводить перевірки всіх літаків Boeing 787 Dreamliner в країні після авіакатастрофи 12 червня в місті Ахмедабад, яка забрала життя 241 людини.

Акції виробника літаків Boeing впали майже на 8% на торгах у США 12 червня після того, як літак Air India розбився через кілька хвилин після зльоту з західного міста Ахмедабад в Індії.

Раніше повідомлялося, що у квітні минулого року стався інцидент з літаком Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines, який прямував із Денвера до Г'юстона. Під час зльоту в Денвері у лайнера відвалився обтічник двигуна і зачепив закрилок.