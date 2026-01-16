Комендантська година: регіони можуть запроваджувати гнучкі правила – Кулеба

Ухвалені урядом зміни до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила. Рішення ухвалюються виключно через раду оборони міст за участі сил безпеки.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці", – написав він у Телеграм.

"Найближчим часом очікуємо перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде", – зазначив він.

На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7, перепустки для цього не потрібні.

Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.

"Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є автономномне живленя, опалення, стабільний зв'язок, подовжувачі та безкоштовний гарячий чай", – повідомив Кулеба.

Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, надається можливість працювати 24/7, додав він.

Нагадаємо:

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що під час комендантської години людям дозволено виходити на вулицю без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів "незламності" та пунктів обігріву.

Кабінет міністрів вніс доповнення до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години.

Прем'єр--[001]]міністр Юлія Свириденко уточнила, що на територіях, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.