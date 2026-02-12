Ексзаступник Кличка не сплатив заставу і пішов під варту

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою двом підозрюваним у справі щодо злочинної організації з ексдепутатом КМДА – вони не внесли заставу.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суда підтримав позицію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінив запобіжний захід двом підозрюваним.

Ідеться про справу щодо злочинної організації, що діяла на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради, метою якої було заволодіння столичною землею та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.

"Мова йде про колишнього заступника голови Київської міської державної адміністрації та його спільника", – уточнили у прокуратурі.

До злочинної організації входило десять осіб, у тому числі ексдепутат Київської міськради (ідеться про бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за столицею), заступник голови КМДА та інші.

Зважаючи на те, що підозрювані не внесли визначені судом застави, а саме 24,9 млн грн та 15 млн грн відповідно, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави, зазначено у повідомленні.

"Суд погодився з доводами прокурора та змінив запобіжні заходи, застосувавши до колишнього посадовця Київської міськради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн, до його спільника – тримання під вартою та 10 млн грн застави", – повідомляє САП.

У прокуратурі також повідомили, що наразі у справі завершено досудове розслідування. Сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що з СІЗО під заставу у 15 мільйонів гривень випустили заступника голови КМДА Петра Оленича.

Сам Оленич повідомив, що внести кошти змогли завдяки кредиту під заставу нерухомого майна.

Він заявив тоді, що подає заву про відсторонення від посади на час слідства, а підозру у земельній корупції називає необґрунтованою.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо оборудок зі столичною землею, які здійснювали злочинці на чолі з ексдепутатом Київської міськради.

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Раніше повідомлялося, що секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

Згідно з оприлюдненими записами, Комарницький, Терентьєв та Бондаренко вирішували, які питання потрібно проголосувати на сесії Київради відносно забудовників.