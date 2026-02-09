У Києві на добудову Шулявського мосту витратять 610 мільйонів гривень

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" оголосило тендер на добудову двох з'їздів Шулявського шляхопроводу за 609,8 млн грн.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" оголосило тендер на визначення генерального підрядника, говориться у повідомленні.

Його оберуть для завершення робіт з реконструкції транспортної розв'язки на перетині Берестейського проспекту та вулиці Вадима Гетьмана в Солом'янському і Шевченківському районах столиці.

"Очікувана вартість будівельних робіт становить 609,8 млн грн з ПДВ. Суму визначили за скоригованим кошторисом з урахуванням зауважень ДП "Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція", – інформує КМДА.

Після визначення генерального підрядника фахівці завершать комплекс робіт, зокрема, будівництво двох з'їздів шляхопроводу, роботи з антикорозійного захисту конструкцій шляхопроводу та систем водовідведення, дорожні роботи на з'їздах із влаштуванням бар'єрного та перильного огородження.

А також перевлаштування інженерних мереж, облаштування благоустрою прилеглої території, організацію дорожнього руху за постійною схемою та введення в експлуатацію транспортної розв'язки.

Нагадаємо:

У лютому 2017 року, коли частково обвалився Шулявський шляхопровід. Шляхопровід був визнаний аварійним ще у 2013 році, його реконструкцію було перенесено на 2015 рік, але вона так і не відбулася.

У грудні 2019 року Києві відкрили рух Шулявським мостом, реконструкція якого тривала з початку 2017 року.

За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов'язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".

На виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 23 червня 2023 року була створена комісія з перевірки стану мостів в Україні.