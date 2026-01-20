Заволодіння столичною землею: САП та НАБУ завершили слідство у резонансній справі

САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо оборудок зі столичною землею, які здійснювали злочинці на чолі з ексдепутатом Київської міськради.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупнційна прокуратура. Також про це пише Національне антикорупційне бюро України.

Як зазначено у повідомленні, рішення про завершення досудового розслідування ухвалив прокурор САП.

Ідеться про "завершення досудового розслідування у справі щодо злочинної організації, що діяла на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради, метою якої було заволодіння столичною землею та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю".

Наразі детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

За даними слідства, до злочинної організації входило десять осіб. Керівник – ексдепутат Київської міськради.

Прізвище не називають, але як раніше повідомляла ЕП, Національне антикорупційне бюро проводило слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за столицею.

НАБУ і САП заявили, що в результаті масштабної операції "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва викрили та припинили діяльність злочинної організації на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради.

Інші особи, які брали участь у злочинній організації – це заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова та член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, які є чинними депутатами міськради, два заступники директора комунальних підприємств та четверо інших осіб.

"У межах досудового розслідування встановлено, що для реалізації злочинного плану особи заздалегідь підшукували земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, що були нібито побудовані на них", – говориться у повідомленні.

"Згодом вони подавали до міськради заяви про надання їм права власності на вказані земельні ділянки для обслуговування згаданих споруд. Ця злочинна схема дозволяла уникати проведення торгів, що спрощувало заволодіння цінними землями", – зазначають у прокуратурі.

Керівник злочинної організації контролював та організовував процеси ухвалення відповідних рішень як в Київській міській раді, так і в Київській міській державній адміністрації.

Задля вирішення важливих питань керівник злочинної організації облаштував так званий офіс, куди запрошував посадовців різних рівнів та впливових осіб.

У свою чергу депутати Київської міськради та посадовці Київської міської адміністрації, частина яких входила до злочинної організації, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об'єктів нерухомості.

Для уникнення викриття учасники злочинної організації використовували спеціальні термінали мобільного зв'язку, псевдоніми тощо, зазначає прокуратура.

"Завдяки своєчасним діям правоохоронних органів вдалося запобігти заволодінню шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 81,3 млн грн", – говориться у повідомленні.

Крім того, викрито спробу через штучно створені перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність із торгівлі та надати в оренду торговельні приміщення в одному з районів столиці з метою заволодіння для подальшої забудови земельної ділянки цього підприємства.

Також слідство зафіксувало спробу передачі хабаря в розмірі сто тисяч доларів США депутатці Київради за сприяння злочинній організації.

"Операція "Чисте місто" триває. НАБУ і САП продовжують досліджувати інші можливі епізоди протиправної діяльності злочинної організації", – говориться у повідомленні

Нагадаємо:

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Раніше повідомлялося, що секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

Згідно з оприлюдненими записами, Комарницький, Терентьєв та Бондаренко вирішували, які питання потрібно проголосувати на сесії Київради відносно забудовників.