Кличко розповів про те, як Київ готується до зими

Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 млрд грн, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати Комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні", – написав він у Телеграм.

На одному з об'єктів критичної інфраструктури в межах реалізації плану стійкості встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них — 4,5 МВт, а загальна потужність — 18 МВт.

Наразі установки, працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня, повідомив він.

Завершене будівництво нових об'єктів розподіленої когенерації потужністю близько 60 МВт. Іще понад 100 МВт потужності — в роботі. Загалом цього року повинні отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності.

На сьогодні вже, зокрема, встановили три дизель-генераторні установки потужністю понад 15 МВт, які працюватимуть для безперебійного живлення об'єктів водопостачання. Загалом цьогоріч плануємо забезпечити близько 40 МВт резерву для систем водозабезпечення.

"Київ здійснив роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної", – наголосив Кличко.

Він нагадав про низку проведених експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів.

"На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів. Із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування", – запевнив столичний очільник.

За його словами, загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами.

Це інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем водо- й теплопостачання.

Також це низка інших проєктів з підготовки до зими — сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінанасування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров'я та соціальної сфери.

"За всіма напрямами тривають роботи. На різних локаціях та будівельних майданчиках", – запевнив Кличко.

"На сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості. – Втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн. А також, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 – містом і державою", – зазначив він.

"Столиця робить великий крок і шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі", – додав столичний очільник.

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва, але пізніше взяли і столицю в роботу.

Президент Володимир Зеленський критикував владу Києва за відставання від графіка підготовки до зими.

У міністерстві розвитку заявляли, що темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування.

Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради та Кабміну з проханням виділити з держбюджету 15 млрд грн (мінімальна потреба) на облаштування інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури, розбудову когенерації та створення систем резервного теплопостачання міста.

Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості та визначив умови його проведення.