У Києві перекрили рух на кількох вулицях після атаки: громадський транспорт змінив маршрути

Українська правда

Правоохоронці перекрили рух на окремих ділянках доріг у Солом'янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах столиці після масованої російської атаки уночі 15 червня; громадський транспорт змінив маршрути.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та КП "Київпастранс" в Telegram

Деталі: Зокрема, рух перекрили:

вулицею Братів Зерових (від перехрестя з вулицею Преображенською до перехрестя з провулком Максима Кривоноса);

вулицею Бережанською (від перехрестя з вулицею Луговою до перехрестя з вулицею Полярною);

круговим рухом від вулиці Міської в напрямку вулиці Сошенка до вулиці Пуща-Водицької та до вулиці Вишгородської;

перехрестям вулиць Цитадельної та Івана Мазепи;

вулицею Василя Іваниса (від перехрестя з вулицею Кубанської України до перехрестя з вулицею Мілютенка).

У КП "Київпастранс" зазначили, що через пошкодження контактної мережі та перекриття руху внаслідок ворожого обстрілу, внесли зміна і роботу наземного громадського транспорту на окремих ділянках доріг.

Зокрема, трамваї № 12 та 19 курсують від ст. м. "Контрактова площа" до Подільського трамвайного депо.

Також тимчасово пустили автобус за маршрутом трамвая № 17: вул. Йорданська – вул. С. Скляренка.

Крім того, змінили рух тролейбусів:

тролейбуси № 6 та 18 курсують від Майдану Незалежності до просп. Європейського Союзу;

тролейбус № 32 – від вул. Північної до ст. м. "Мінська";

тролейбус № 33 – від Південного вокзалу до просп. Європейського Союзу;

тролейбус № 38 – до вул. Євгена Коновальця;

тролейбуси № 28 та 31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.

Також змінили рух автобусів № 24 та 25 – вони курсують до площі Слави.

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