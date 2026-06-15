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У Києві перекрили рух на кількох вулицях після атаки: громадський транспорт змінив маршрути

Володимир Тунік-Фриз — 15 червня, 09:00
У Києві перекрили рух на кількох вулицях після атаки: громадський транспорт змінив маршрути
Ілюстративне фото
Національна Поліція

Українська правда

Правоохоронці перекрили рух на окремих ділянках доріг у Солом'янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах столиці після масованої російської атаки уночі 15 червня; громадський транспорт змінив маршрути.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та КП "Київпастранс" в Telegram

Деталі: Зокрема, рух перекрили:

  • вулицею Братів Зерових (від перехрестя з вулицею Преображенською до перехрестя з провулком Максима Кривоноса);
  • вулицею Бережанською (від перехрестя з вулицею Луговою до перехрестя з вулицею Полярною);
  • круговим рухом від вулиці Міської в напрямку вулиці Сошенка до вулиці Пуща-Водицької та до вулиці Вишгородської;
  • перехрестям вулиць Цитадельної та Івана Мазепи;
  • вулицею Василя Іваниса (від перехрестя з вулицею Кубанської України до перехрестя з вулицею Мілютенка).

У КП "Київпастранс" зазначили, що через пошкодження контактної мережі та перекриття руху внаслідок ворожого обстрілу, внесли зміна і роботу наземного громадського транспорту на окремих ділянках доріг.

Зокрема, трамваї № 12 та 19 курсують від ст. м. "Контрактова площа" до Подільського трамвайного депо.

Також тимчасово пустили автобус за маршрутом трамвая № 17: вул. Йорданська – вул. С. Скляренка.

Крім того, змінили рух тролейбусів:

  • тролейбуси № 6 та 18 курсують від Майдану Незалежності до просп. Європейського Союзу;
  • тролейбус № 32 – від вул. Північної до ст. м. "Мінська";
  • тролейбус № 33 – від Південного вокзалу до просп. Європейського Союзу;
  • тролейбус № 38 – до вул. Євгена Коновальця;
  • тролейбуси № 28 та 31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.

Також змінили рух автобусів № 24 та 25 – вони курсують до площі Слави.

Передісторія:

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У Києві перекрили рух на кількох вулицях після атаки: громадський транспорт змінив маршрути
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