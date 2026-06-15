У Києві перекрили рух на кількох вулицях після атаки: громадський транспорт змінив маршрути
Правоохоронці перекрили рух на окремих ділянках доріг у Солом'янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах столиці після масованої російської атаки уночі 15 червня; громадський транспорт змінив маршрути.
Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та КП "Київпастранс" в Telegram
Деталі: Зокрема, рух перекрили:
- вулицею Братів Зерових (від перехрестя з вулицею Преображенською до перехрестя з провулком Максима Кривоноса);
- вулицею Бережанською (від перехрестя з вулицею Луговою до перехрестя з вулицею Полярною);
- круговим рухом від вулиці Міської в напрямку вулиці Сошенка до вулиці Пуща-Водицької та до вулиці Вишгородської;
- перехрестям вулиць Цитадельної та Івана Мазепи;
- вулицею Василя Іваниса (від перехрестя з вулицею Кубанської України до перехрестя з вулицею Мілютенка).
У КП "Київпастранс" зазначили, що через пошкодження контактної мережі та перекриття руху внаслідок ворожого обстрілу, внесли зміна і роботу наземного громадського транспорту на окремих ділянках доріг.
Зокрема, трамваї № 12 та 19 курсують від ст. м. "Контрактова площа" до Подільського трамвайного депо.
Також тимчасово пустили автобус за маршрутом трамвая № 17: вул. Йорданська – вул. С. Скляренка.
Крім того, змінили рух тролейбусів:
- тролейбуси № 6 та 18 курсують від Майдану Незалежності до просп. Європейського Союзу;
- тролейбус № 32 – від вул. Північної до ст. м. "Мінська";
- тролейбус № 33 – від Південного вокзалу до просп. Європейського Союзу;
- тролейбус № 38 – до вул. Євгена Коновальця;
- тролейбуси № 28 та 31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.
Також змінили рух автобусів № 24 та 25 – вони курсують до площі Слави.
Передісторія:
- Уночі 15 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці, убивши 4 людини та поранивши 25.
- За даними ДСНС, пошкодження та пожежі є в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.