FlixBus запустив перший внутрішній маршрут з Харкова до Києва

Оператор автобусних перевезень FlixBus 10 червня запустив перший внутрішній маршрут з Харкова до Києва із зупинками у Полтаві, Решетилівці, Хоролі, Лубнах і Пирятині.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні ЕП.

За словами компанії, маршрут реалізується у співпраці з локальним партнером – "Автобусні лінії України".

"На внутрішніх маршрутах FlixBus застосовує ті ж стандарти обслуговування, що й у своїй міжнародній мережі, зокрема сучасні автобуси, прозорі умови бронювання та значну увагу до комфорту пасажирів", – йдеться у заяві.

У FlixBus також зазначили, що, попри триваючу війну, попит на цьому напрямку залишається стабільно високим – люди продовжують подорожувати між Харковом і Києвом з робочих, освітніх і сімейних причин, а також для подальших міжнародних поїздок.

"Запуск цього маршруту не лише відповідає на попит, а й посилює роль FlixBus у з'єднанні ключових внутрішніх напрямків із широкою європейською мережею. Із Києва пасажири вже мають доступ до 26 прямих міжнародних маршрутів до 7 країн Європи", – кажуть у компанії.

Маршрут 3330: Харків – Полтава – Решетилівка – Хорол – Лубни – Пирятин – Київ

Рейси виконуються щоденно в обох напрямках. Відправлення з автостанції "Київ" о 16:30, з Пирятина о 19:00, з Лубен о 19:30, з Хорола о 20:00, з Решетилівки о 20:40, з Полтави о 21:10 і прибуття до АС-1 у Харкові о 23:30.

У зворотному напрямку: виїзд з AC-6 у Харкові о 8:00, з АС-1 у Харкові о 8:30, з Привокзальної площі у Харкові о 8:45, з Полтави о 10:50, з Решетилівки о 11:15, з Хорола о 12:30, з Лубен о 13:00, з Пирятина о 13:30 та прибуття до Києва о 16:00.

Нагадаємо:

Раніше FlixBus оголосив про нові маршрути з України до Польщі та Німеччини: Київ – Вроцлав та Київ – Франкфурт, а також відновлення маршруту з Полтави до Катовіце.